Am 29. April kommt der Landtag zu einer Sondersitzung zusammen. Für den Eppsteiner Uwe Klodt wird es der allererste Tag als Abgeordneter sein. Das sagt er dazu.

Viele haben es ihr Leben lang in Erinnerung. Dieses Kribbeln am ersten Schultag, die Aufregung und die Vorfreude. Uwe Klodt (SPD) dürfte nun Ähnliches erleben. Denn gleich der erste Tag als Landtagsabgeordneter wird für ihn ein sehr bedeutender sein.

Neu im Parlament zu sitzen, ist per se ein besonderer Moment. Wenn der Eppsteiner aber am Mittwoch, 29. April, für seinen Parteifreund Martin Haller in den Landtag nachrückt, muss er sich gleich mit einer möglichen Verfassungsänderung befassen. „Spannend“ werde das, sagt Klodt, der dann ein Stück rheinland-pfälzischer Geschichte mitschreibt. Die Sondersitzung zeige zudem, „dass der Landtag immer vollständig sein muss“, selbst in den letzten Tagen der Legislaturperiode.

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Klodt nur für kurze Zeit Abgeordneter

Mit dem 61-jährigen Sozialdemokraten wird der im März 2021 gewählte 18. Landtag von Rheinland-Pfalz auch auf seinen letzten Metern komplett sein. Aktuell bilden 101 Abgeordnete das Landesparlament, und einer davon heißt ab Mittwoch Uwe Klodt – zumindest so lange, bis sich voraussichtlich am 18. Mai der neu gewählte Landtag konstituiert.

In dieser Zeit vertreten Christian Baldauf (CDU), der Inhaber des Direktmandats, und Klodt gemeinsam den Wahlkreis Frankenthal. Haller war über die Landesliste der SPD in den Landtag eingezogen; sein B-Kandidat Klodt erbt das Mandat. Damit schließt sich ein Kreis: Zum Anfang seiner Karriere rutschte auch Haller als Ersatzbewerber in den Landtag. Er folgte vor 20 Jahren auf Antje Felizia Weiser.

Zugabe nach Jahrzehnten in der Politik

Uwe Klodt ist seit rund 40 Jahren in der Politik aktiv. Er sitzt im Frankenthaler Stadtrat und ist Ortsvorsteher von Eppstein. Die Zeit im Landtag mag für ihn kurz werden – nach all den Jahren ist sie für ihn aber auch etwas Besonderes. Eine Art Zugabe.

In der nun zu Ende gehenden Wahlperiode war Klodt Hallers Mann vor Ort und leitete dessen Wahlkreisbüro. Das gab es zwar nicht mehr in der klassischen Form, aber auch das fahrende Büro, das Haller-Mobil, brauchte jemanden, der alles koordiniert und die Fäden zusammenhält. Jetzt, wo der Chef zum rheinland-pfälzischen Bürgerbeauftragten avanciert, ist Klodt seinen Job los.

Zweite Sondersitzung im Mai

Dafür darf der 61-Jährige sich nun aber selbst Landtagsabgeordneter nennen. Und zusätzlich zur Sondersitzung am 29. April hat Klodt noch einen weiteren wichtigen Termin in seinem Kalender: Am 6. Mai geht es im Plenum noch einmal um Artikel 91 in der Landesverfassung. Dabei steht erneut die umstrittene Änderung zur Debatte, die CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen anstreben.

Die drei Fraktionen wollen das Quorum, das es braucht, um einen Untersuchungsausschuss ins Leben zu rufen, hochsetzen. Klodt ist jetzt mittendrin, wenn es um diese Entscheidung geht.

Wahlkreis Frankenthal: Weiterhin zwei Abgeordnete

Zwei Sondersitzungen – und dann ist das kurze Abgeordneten-Dasein von Uwe Klodt schon fast zu Ende. Im neuen Landtag werden die Interessen des Wahlkreises, zu dem neben Frankenthal auch Bobenheim-Roxheim und die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim gehören, wieder von zwei Abgeordneten vertreten. Neben Christian Baldauf, der erneut das Direktmandat geholt hat, wird das dann Magali Leidig-Petermann sein, die es über die Landesliste der SPD ins Parlament geschafft hat.