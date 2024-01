Große Kirchengebäude nicht unnötig heizen zu müssen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten: Das ist das Ziel der „Winterkirche“. Ab Januar feiert die protestantische Kirchengemeinde in Mörsch ihre Gottesdienste einige Wochen lang im Gemeindehaus in der Kreuzstraße 1, statt der Versöhnungskirche wird in Frankenthal-Nord der Gemeindesaal (Unterkirche) genutzt. Die Aktion gebe es an beiden Standorten bereits seit 15 Jahren, informiert Pfarrerin Antje Kunzmann auf Anfrage. Die „Winterkirche“ werde nicht zuletzt aufgrund der familiären Atmosphäre in den kleineren Räumen gut angenommen. Auch finanziell lohne sich der Umzug in den kalten Monaten. In der Versöhnungskirche würden pro Termin etwa 100 Euro an Energiekosten eingespart. Zusätzlich habe man die Raumtemperatur für Gottesdienste gesenkt und überlege genau, zu welchen Veranstaltungen in den Kirchen unbedingt geheizt werden muss.

Die Kirchengemeinde beteilige sich am Programm der Landeskirche „Räume für morgen“ und überprüfe auch mithilfe eines eigenen Energiebeauftragten ihren Gebäudebestand. So sei die gesamte Beleuchtung der Versöhnungskirche 2023 auf energiesparende LED-Technik umgestellt worden. Auf dem Dach des Gemeindehauses in Mörsch ist eine Fotovoltaikanlage montiert. In Kirche und Gemeindehaus im Vorort seien effiziente, neue Heizungen eingebaut worden. Das Dach der Versöhnungskirche wurde saniert. Dort gibt es Pläne, ebenfalls Fotovoltaik zu installieren. Außerdem versuche die Gemeinde, ihre Räume durch Vermietungen vielfältig zu nutzen und nutzbar zu machen. Für Sonntag, 21. Januar, ist beispielsweise nach dem

Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, für alle Besucher im Gemeindehaus in der Kreuzstraße 1 ein Sektempfang zu Neujahr geplant.