Der am Freitag einsetzende heftige Schneefall und der Nachschub in der Nacht auf Sonntag haben nach langer Zeit mal wieder den Hang des Monte Scherbelino im Strandbad zum Wintersportgebiet verwandelt. Am Samstag war dort ordentlich Rodelbetrieb. Für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) hingegen bedeutete der Wintereinbruch eine Menge Arbeit. Nach Angaben von Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) waren ab dem frühen Samstagmorgen 18 Mitarbeiter damit beschäftigt, Hauptverkehrsstraßen und Wege von Schnee und Eis zu befreien. Im EInsatz seien neben sechs Fahrzeugen auch fünf Handtrupps gewesen, die beispielsweise die Schneckennudelbrücke am Haltepunkt Süd geräumt hätten.

Wurde am Samstag zum Wintersportgebiet: der Hang des Monte Scherbelino im Frankenthaler Strandbad. Foto: Bolte Foto 1 von 1

Die EWF-Leute seien bis 12 Uhr mittags unterwegs gewesen und dann sonntagfrüh wieder ausgerückt, so Knöppel. Die Arbeiten seien reibungslos verlaufen. Der EWF habe am Wochenende durch die zeitgleich stattfindende Schadstoffsammlung und die reguläre Öffnung des Wertstoffcenters im Starenweg „volles Programm“ gehabt. An die Beschäftigten gehe deshalb ein „großes Dankeschön“, sagte der Bürgermeister.