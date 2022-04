Im Vergleich zu anderen Teilen der Pfalz blieb es in Frankenthal nach dem überraschenden Wintereinbruch Freitagnacht ruhig. Bis Samstagnachmittag hatte die Feuerwehr 18 witterungsbedingte Einsätze, heißt es auf Anfrage. Überwiegend habe es sich um abgebrochene Äste gehandelt, die „mit Motorsäge oder Muskelkraft“ beseitigt worden seien. In der Otto-Dill-Straße war beispielsweise ein dicker Ast auf ein Auto gefallen. Der erste Alarm ging in der Hauptwache am Freitag gegen 22.45 Uhr ein. Während einer Großübung der Frankenthaler Einsatzkräfte seien in einem Fall am Samstagmittag Kollegen aus der Region eingesprungen. Die Ursache eines lauten Knalls am Pumpwerk im Vorort Flomersheim, der der Feuerwehr am Samstag gemeldet wurde, habe nicht geklärt werden können. Außerdem seien die Rettungskräfte zu einer Türöffnung gerufen worden.