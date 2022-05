Die kalte Jahreszeit schien bereits abgehakt. Doch dann kam im April die Überraschung. Der späte Schnee soll jetzt auch für die Zukunft des Räum- und Streudienstes Folgen haben.

Grundsätzlich verlief die Winterdienstsaison 2021/22 für die Mitarbeiter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes (EWF) mit 938 Arbeitsstunden im Vergleich zum Vorjahr (1502 Stunden) deutlich entspannter. Doch im Endspurt wurden sie von den Kapriolen des Wetters überrascht. So musste der Winterdienst wegen eines in der Intensität nicht vorhersehbaren „Starkschneeereignisses“ am 8. April noch einmal einen Großeinsatz fahren.

Dank der standardisierten Kraftfahrbereitschaft und der Umsicht der Mitarbeiter sei es gelungen, die Lage zu bewältigen, führte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss aus. Er sieht allerdings einen Trend: Das Wettergeschehen habe sich in den letzten Jahren vom „normalen“ Winter mit langanhaltender Kälte zu schnell wechselnden Varianten entwickelt. Das verlange vom EWF ein hohes Maß an Bereitschafts- und Kontrolleinsatz. Knöppel empfahl aufgrund der jüngsten Erfahrungen, den Winterdienst künftig bis in den April auszuweiten.

Glättehotline und Wetterdienst

Der EWF bedient sich für den Zeitraum von November bis März eines professionellen Wetterdienstes, der mehrmals täglich Informationen und Prognosen liefert. Darüber hinaus ist eine Glättehotline geschaltet, die rund um die Uhr mit einem Meteorologen besetzt ist. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf rund 5000 Euro. Der Monat April wurde bisher nicht abgebildet.

Das Winterdienstkonzept sieht – abhängig von der Wetterlage – verschiedene Stufen vor. Für die Basisbereitschaft sind 18 Mitarbeiter eingeteilt, bei der Vollbereitschaft kommen 21 Beschäftigte hinzu. Fünf Großfahrzeuge und zehn umrüstbare Geräteträger stehen zur Verfügung. Von Januar bis April 2022 wurden an 60 Tagen Straßenkontrollen durchgeführt und je nach Erfordernis geräumt und gestreut. Dabei sei an verkehrswichtigen Straßenabschnitten auch Salz eingesetzt worden, informierte Bürgermeister Knöppel auf kritische Nachfrage von Anne Gauch (Grüne/Offene Liste) im Ausschuss.