Katastrophenwarnungen und Blitzeis: Der Wintereinbruch Mitte Januar hat den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) Frankenthal enorm gefordert. Das geht aus einer Bilanz des Winterdiensts 2023/24 hervor, die dem Betriebsausschuss am Montag, 3. Juni, 17 Uhr (Aufenthaltsraum EWF, Ackerstraße 24), vorgestellt wird. Allein von 17. bis 19. Januar sei das Team auf 615 Arbeitsstunden gekommen. Das ist etwa die Hälfte der gesamten Einsatzzeiten in der Saison, die bei 1243 Stunden liegen. Die fünf Fahrzeuge des EWF seien an den drei Tagen 370 Stunden lang im Einsatz gewesen. 125 Tonnen Streusalz und 1500 Liter abstumpfende Mittel wie Sand und Split wurden verbraucht. Insgesamt habe der Winterdienst nur für diesen begrenzten Zeitraum fast 60.000 Euro gekostet. Auch das ist mehr als die Hälfte der Winterdienstkosten der kompletten Saison von 1. November bis 31. März, die der EWF mit rund 110.000 Euro beziffert. In diesem Zeitraum habe es an 25 Tagen aufgrund der Witterung Kontrollen gegeben. Im Vorjahr waren es 46 Einsatztage, allerdings lag das Aufkommen an Arbeitsstunden mit 1289 fast auf dem Vorjahresniveau. Nach Saisonende seien in den Frostnächten am 22. und 23. April noch einmal Kontrollfahrten unternommen worden. Der Trend, dass es im Winter kaum mehr längere Phasen mit anhaltender Kälte, Schnee und Glatteis gebe, sondern stattdessen schnell wechselnde Wetterlagen, setze sich fort, so die Einschätzung der Verwaltung. Man prüfe, ob der Bereitschaftsdienst bis in den April verlängert werden müsse.