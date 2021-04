Das winzige Wingertshäuschen in der Heuchelheimer Rebenlandschaft soll saniert werden. Das ist der Wunsch des Ortsgemeinderats und des Musikers Willi Brausch, der dafür gespendet hat. Brausch, der in Heuchelheim lebt, habe 2020 auf Vorschlag der Ortsgemeinde den mit 2500 Euro dotierten Förderpreis der Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz erhalten, wie Torben Klink (FWG) in der jüngsten Ratssitzung berichtete. Einen Teil des Preisgelds, 500 Euro, hat Brausch, der auch Kultur- und Weinbotschafter der Pfalz ist, für die Sanierung des Wingertshäuschens gespendet. „Damit kommen wir schon weit“, sagte Ortsbürgermeister Frank Klingel (FWG) in der Ratssitzung.