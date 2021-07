Übers Wochenende war ein Kleinbus Mercedes-Benz Sprinter in der Hanns-Fay-Straße, Höhe Hausnummer 4, abgestellt. Als der Besitzer am Montagmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er laut Polizei feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter die Windschutzscheibe zerkratzt hat. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Telefon 06233 3130 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.