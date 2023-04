Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Privatmann, der Mitbürger dafür begeistern will, in den Bau einer Windkraftanlage zu investieren, und eine Firma vor Ort, die Erfahrung und Expertise mitbringt: In dieser Kombination wollen der Frankenthaler Ambros Tremel und das Lambsheimer Unternehmen Gaia dafür sorgen, dass sich in ein paar Jahren im Nordosten von Frankenthal die Rotoren drehen.

„Ich bin kein Spinner.“ Das zu betonen, ist Ambros Tremel wichtig. Wie aufwendig Planung, Bau und Betrieb einer Windkraftanlage sind, weiß der 57-Jährige aus eigener Erfahrung.