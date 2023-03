Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Egal, ob draußen oder in der Halle: Die Anlage des TC Grün-Weiss Frankenthal ist für Anton Waltz vom TC Mörsch am Wochenende ein gutes Pflaster gewesen. Waltz sicherte sich beim Wilson Junior Race den Sieg in der Altersklasse der Jungen U10. Ansonsten war für die Lokalmatadoren allerdings nicht viel zu holen.

Das Endspiel bei den Jungen U10 war eine Angelegenheit der beiden Top-Gesetzten. Waltz war am Strandbad an Position eins gesetzt. Felix Jene vom TC Viktoria St. Ingbert an Nummer zwei. Und diese