Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anton Waltz vom TC Mörsch kann mit viel Selbstvertrauen in die bevorstehende Turniersaison gehen. Er gewann am Wochenende die U10-Konkurrenz der Jungen beim Wilson-Junior-Race-Turnier in Bad Dürkheim. Dabei blieb er ohne Satzverlust.

Gegen das Spiel von Anton Waltz war am Wochenende in Bad Dürkheim kein Kraut gewachsen. Beim 39. Jugend-Weinstraßen-Turnier im Rahmen der Wilson-Junior-Race-Serie in Bad Dürkheim sicherte