Der Fall eines verurteilten, aber wegen Haftbeschwerde aus der Untersuchungshaft entlassenen Mörders wird erneut das Oberlandesgericht (OLG) beschäftigen. Nach RHEINPFALZ-Information hat der Verteidiger des 19-Jährigen, der nach Überzeugung der Jugendkammer im März 2020 ein damals 17 Jahre altes Mädchen aus Frankenthal am Willersinnweiher in Ludwigshafen vergewaltigt und ermordet hat, Beschwerde gegen den am Wochenende erlassenen erneuten Haftbefehl erlassen. Hintergrund war laut Staatsanwaltschaft der begründete Verdacht, dass der Mann erneut eine Frau töten könnte. Laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt Hubert Ströber hält das Landgericht Frankenthal an dem Haftbefehl fest. Jetzt muss das OLG über die Beschwerde des Verteidigers entscheiden.