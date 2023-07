Es war ein Fall, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte: Ein damals 17-Jähriger soll eine gleichalte Frankenthalerin im März 2020 am Willersinnweiher in Ludwigshafen vergewaltigt und dabei so gewürgt haben, dass sie starb. Mord in Tateinheit mit Vergewaltigung: Dafür verhängt die Große Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal im August 2022 die Höchststrafe, die das Jugendrecht vorsieht: zehn Jahre Haft. Weil sie den Ludwigshafener für gefährlich hält, hatte die Staatsanwaltschaft bereits im Prozess im Anschluss an die Strafhaft eine „Anordnung des Vorbehalts einer Sicherungsverwahrung“ gefordert. Dies ist die härteste Sanktion im Jugendstrafrecht. Doch die Große Jugendkammer sah die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Dieses Urteil steht am Donnerstag beim Bundesgerichtshof auf dem Prüfstand.

