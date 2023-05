Jürgen Staab und Wilfried Junghanß die Farben des TuS sowie des Landesfachverbands Rheinland-Pfalz Kegeln Sektion Classic auf den Deutschen Meisterschaften in Wiesbaden. Junghanß belegte Platz sechs, Staab kam auf Rang 13. Marvin Biebinger (U23) und Kevin Günderoth greifen bei der Landesmeisterschaft zur Kugel.

Jürgen Staab ging bei der deutschen Meisterschaft der Senioren B (Ü60) an den Start. Mit einer soliden Vorstellung und 541 Kegel verpasste er als 13. das Finale der besten acht Spieler. Bei den Senioren C (Ü70) gelang Wilfried Junghanß mit 533 Kegeln und Platz vier der Sprung in den Finallauf. Hier bestätigte er sein Resultat vom Vortag noch einmal. 538 Kegel und insgesamt 1071 Kegel bedeuteten am Ende Platz sechs.

Bei der Qualifikation für die Landesmeisterschaften im Einzel griffen Marvin Biebinger (U23) und der frisch gebackene Landesmeister im Sprint Kevin Günderoth (Aktive) für den TuS zur Kugel. Auf der Anlage des KSV Kuhardt erzielte Biebinger 523 Kegel und geht damit als Sechster ins Viertelfinale. Hier trifft er am Sonntag auf Nicolas Reichling (SKC Mehlingen). Günderoth musste nach starkem Beginn etwas Federn lassen und belegte mit 573 Kegeln Platz sieben. Im Achtelfinale trifft er am Samstag auf Frank Schäfer (KSV Kuhardt). Die K.o.-Spiele finden auf der Anlage des Kegel-Vereins 1965 Mutterstadt. statt (Achtelfinals am Samstag, Viertel-, Halb-, u. Finale am Sonntag).

Am Samstag kommt zum freundschaftlichen Messen zwischen dem TuS Gerolsheim mit dem Post SV Merseburg. Vor zwei Jahren war der TuS zu Gast an der Saale. Die Mannschaft um Sven Göhlich reiste zum Rückspiel bereits am Donnerstag in die Pfalz und wird hier von Teamsenior Uwe Göhlich betreut. Weiterhin im TuS-Kader stehen Patrick Mohr, André Maul, Marvin Biebinger, Marcus Neber, Christian Mattern und Bodo Buck. Spielbeginn ist um 13.30 Uhr im TuS-Sportheim in Gerolsheim.