Unter dem Motto „Schritt für Schritt zurück in den Beruf – so gelingt Ihr Neustart“ setzen die städtische Gleichstellungsstelle und das Mehrgenerationenhaus ihre Kooperation mit der Agentur für Arbeit Ludwigshafen mit einer kostenlosen Beratung am Montag, 4. März, 9 bis 12 Uhr, im Mehrgenerationenhaus (Mahlastraße 35) fort. Eingeladen sind einer Pressemitteilung zufolge Frauen und Männer, die nach einer Erwerbspause wegen Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen wieder in den Beruf einsteigen wollen. Wer erfahren möchte, wie das gelingt, welche Möglichkeiten man hat und wie man den passenden Job findet, kann per E-Mail an ludwigshafen.beratung4.0@arbeitsagentur.de einen persönlichen Termin vereinbaren. Weitere Sprechstunden sind für den 3. Juni, 2. September und 2. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr, geplant.