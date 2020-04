Nach zweimonatiger Instandsetzung hätte das Schicksalsrad des im Jahr 2012 verstorbenen Wormser Bildhauers Gustav Nonnenmacher am Donnerstag wieder auf den Obermarkt zurückkehren sollen. Und es hätte auch alles prima gepasst: Der Lkw aus Süßen (Landkreis Göppingen), wo das Schicksalsrad in der Werkstatt der Kunstgießerei Strassacker auseinandergebaut und repariert worden war, kam pünktlich in Worms an, der Kran stand bereit und das Wetter war traumhaft. Wie die Stadt am Abend mitteilte, sah bis zur eigentlichen Montage auch alles gut aus, doch dann neigte sich das Rad plötzlich. Die Arbeiter mussten es wieder vom Sockel heben.

„Wir gehen davon aus, dass die Befestigung in der Betonsäule nicht mehr stabil ist“, berichtet der Wormser Baudezernent Uwe Franz (SPD). Die Arbeiter brachen den Aufbau ab, das Rad wird nun vorerst in Worms eingelagert. Die Verwaltung muss einen Statiker beauftragen, um den Sockel und die Befestigung zu überprüfen.