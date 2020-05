Ein weiteres Mal hat ein unbekannter Betrüger in der Innenstadt mit einem Klassiker – dem Wechseltrick – Bargeld aus dem Portemonnaie eines offenbar arglosen Opfers gestohlen. Laut Polizei war der Geschädigte am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr auf dem Rathausplatz angesprochen und ums Wechseln einer Euromünze in zwei 50-Cent-Stücke gebeten. Während der Suche im Kleingeldfach habe der Tatverdächtige in die Börse gegriffen und mehrere Scheine gestohlen. Er sei dann zu Fuß geflüchtet. Der Wert der Beute ist unbekannt. Vor einer Woche war es an gleicher Stelle zur Wochenmarktzeit zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Die Beamten raten beim Wechseln von Kleingeld zu erhöhter Aufmerksamkeit . Wichtig sei vor allem, genügend Abstand vom Gegenüber zu halten. Hinwiese an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.