Unbekannte haben auf dem Wormser Hauptfriedhof Hochheimer Höhe erneut erheblichen Sachschaden angerichtet. Wie Stadtverwaltung und Polizei mitteilen, ereignete sich der Vandalismus zu einem noch unbekannten Zeitpunkt während des vergangenen Wochenendes. Dabei hatten die Täter es den Angaben zufolge besonders auf Metallgegenstände abgesehen. Mittelpunkt der Zerstörung sei ein den Verstorbenen des Zweiten Weltkriegs gewidmeter Friedhofsbezirk gewesen. So hebelten die Randalierer laut den Behörden zirka 400 Namensschilder von Kriegsgräbern ab, beschädigten Grabsteine und stahlen Schalen sowie Figuren. Betroffen seien auch Gräber von Opfern der Bombenangriffe am 21. Februar und 18. März 1945. Wie die Schäden zu beheben seien, lasse sich derzeit noch nicht absehen, so die Verwaltung. Schon im vergangenen September hatten Unbekannte den Wormser Hauptfriedhof Hochheimer Höhe verwüstet.