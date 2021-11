Wer im Frankenthaler Vorort Mörsch einen Brief oder ein Paket aufgeben will, der kann das nun wieder an einer Servicestelle tun. Seit vergangener Woche betreibt Jens Vesper in der Hauptstraße 32 einen Postservice. Dieser ist von Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr, und am Samstag von 10 bis 12 geöffnet. Nach der Aufgabe am alten Standort sei es nun nach Monaten gelungen, ein neues Angebot mit regelmäßigen und erweiterten Kunden-Servicezeiten einzurichten, teilt Ortsvorsteher Adolf-José König mit.