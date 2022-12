In der Bodega in Großkarlbach wird wieder Musik gespielt. Wie bei vielen kulturellen Einrichtungen hat die Corona-Pandemie auch den Betrieb von Frank Mallm an seine Grenzen gebracht. Erst Lockdown, dann das Warten auf Fördergelder. Doch der Inhaber kämpft für die Weiterführung seines Betriebs und hat für die kommenden Wochen wieder hochkarätige Künstler nach Großkarlbach geholt.

Die letzte Veranstaltung in der Bodega vor der Pandemie war am 8. Februar 2020, daran erinnert sich Frank Mallm noch genau, denn es war eine der erfolgreichsten. Dafür hatte der Gastronom die Bühne erweitert, auf der Theke und im Raum Vertikalstangen montiert, Glasballons an die Decke gehängt und für DJ Hagen in luftiger Höhe einen Käfig gezimmert: Vorbereitungen für die Pole Dance-Show „Bodega Ugly“ mit der vielfachen Pole Dance-Meisterin Lea Roth und ihren Tänzerinnen. Ein Abend im Stil des Kultfilms „Coyote Ugly“ sei das gewesen mit über hundert Besuchern, erinnert sich Mallm. Auch Sängerin „Miss Christine“ (Christiane Weber) war aufgetreten. Die Veranstaltung habe sich bewährt, deshalb möchte Frank Mallm dieses Konzept auch im kommenden Jahr umsetzen: Eine zweite Auflage von „Bodega Ugly“ wird es am 10. März geben und vielleicht drei weitere Pole-Dance-Events übers Jahr verteilt.

Adventszauber und Feature Special

Von 2009 bis zur Corona-Pandemie hatte der Großkarlbacher mehr als 340 Konzerte veranstaltet. Seiner Grundidee, junge Musiker aus Deutschland und der ganzen Welt zu fördern, will der Gastronom treu bleiben. Unter dem Programmnamen „Bodega Reloaded“ hat er deshalb seinen Spielbetrieb wieder aufgenommen – auch wenn er noch auf Fördergelder wartet, die den Umbau der Bodega finanzieren sollen. Im November gastierten bereits der Sänger und Songwriter Olli Roth, Eike Walter und Sebastian Linzenmeyer von den Gitarrenhelden, Mr. Jones und die Philip Bölter-Band. Anfang Dezember legten die Pop-Rocker von Born nach.

Für die kommenden Wochen hat Frank Mallm weitere regionale und überregionale Künstler engagiert. Am 17. Dezember gibt es „Adventszauber“ mit der Coverband „MartTina Extra 3“, am 22. Dezember spielen Alex Auer und Philip Bölter ein „Double Solo Feature Special“ und am 25. Dezember gastiert das Wormser Gitarren-Blues-Trio „Lomoro“. Den Anfang im neuen Jahr machen „Korrekt“ am 7. Januar und „Stahl & Friends“ am 14. Januar.

Info

Einlass zu den Konzerten ist jeweils 19 Uhr, Konzertbeginn etwa 20 Uhr. Platzreservierungen unter Telefon 06238, 3771. Nähere Infos unter www.franks-bodega.de.