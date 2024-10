Die ortsübliche Miete für Wohnungen im so genannten nicht preisgebundenen Wohnraum ist in Frankenthal in den vergangenen beiden Jahren um rund 11,8 Prozent gestiegen. Das geht aus dem jüngsten Mietspiegel hervor, den die Stadt Anfang der Woche vorgelegt hat.

Erfasst sind in diesem „qualifizierten Mietspiegel“ alle Wohnungen, die nicht öffentlich gefördert werden und deshalb einer Mietpreisbindung