Vatanspor Frankenthal ist zurück in der Fußball-A-Klasse. Noch vor fünf Jahren wollte der Klub aus dem Spielbetrieb aussteigen. In der Saison 2022/2023 feiert er die Meisterschaft in der B-Klasse Rhein-Pfalz Süd. Erfolgsgarant ist Eisenberger.

Ako Yalcin ist ganz entspannt. Der Coach von Vatanspor Frankenthal betont: „Ich hatte die Mission, eine Mannschaft aufzubauen, die vorne mitspielen kann. Klar, wollte hier auch jeder aufsteigen.