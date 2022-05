Die Corona-Pandemie haben die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins Frohsinn-Concordia 1875 Studernheim genutzt, um mit neuen Methoden an ihren Stimmen zu arbeiten. Vorsichtig, aber optimistisch planen sie jetzt wieder Aktivitäten.

Corona-bedingt gab es in den zurückliegenden zwei Jahren keine öffentlichen Auftritte des Frauenchors. Auch der Probebetrieb musste mehrmals ausgesetzt werden. Das teilt der Verein im Anschluss an die Generalversammlung mit. Frohsinn-Concordia hat aktuell 99 Mitglieder. Im Frauenchor unter Leitung von Michael Völpel und im Singkreis sind 30 Sängerinnen und Sänger aktiv.

Wegen der Abstandsregelungen sei zeitweise getrennt voneinander in drei verschiedenen Gruppen und mit Plexiglaswand geprobt worden. Chorleiter Völpel habe die Stimmbildung umgestellt und intensiviert , um möglichen Auswirkungen der Phasen ohne Chorproben entgegenzuwirken. Aufgrund der ausgefallenen Auftritte sei Zeit für „Experimente“ gewesen. Um den getrennt probenden Sängerinnen trotzdem den Eindruck des vollen Chorklanges zu verschaffen, hätten die einzelnen Gruppen ihre Resultate aufgenommen. So habe man die jeweils nicht anwesenden Stimmen via Aufnahme dazuschalten können.

„Neugier und Engagement“

„Die Sängerinnen haben die neuen Methoden mit viel Neugier, aber auch mit Engagement aufgenommen“, informiert der Gesangverein. Völpel habe so versucht, Stimmen und Gemeinschaft zu erhalten. Das gemeinsame Weihnachtskonzert 2021 mit dem Gesangverein Bund Freundschaft 1888 Flomersheim in der St. Thomas-Morus-Kirche musste kurzfristig wegen gestiegener Inzidenzzahlen abgesagt werden.

Der Vorstand

Vorsitzende Roswitha Kärcher, Stellvertreterin Barbara Sczepanski, Schriftführer Erich Jaschek und Christine Dietz, Kassiererinnen Gudrun Jaschek und Christine Dietz, Revisoren Romy Skolik und Brigitte Ober