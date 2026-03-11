Die Stadt Frankenthal und umliegende Gemeinden beteilligen sich am zweiten landesweiten Warntag. Wann und wie informiert wird.

Auf Warntage, an denen das Alarm- und Sirenensystem getestet wird, dürften sich die meisten in der Bevölkerung bereits gewöhnt haben. Am Donnerstag, 12. März, geht nun der zweite landesweite Warntag des Landes Rheinland-Pfalz über die Bühne. Auch die Stadt Frankenthal testet ihre Systeme für den Bevölkerungsschutz.

Los geht’s 10 Uhr über das sogenannte Modulare Warnsystem im Lagezentrum Bevölkerungsschutz in Koblenz. Von dort aus wird der Alarm ausgelöst. Die Warnung gelangt über Mobilfunkdienst „Cell Broadcast“ auf die Handys der Bevölkerung. Der Dienst erlaubt es, Warnnachrichten an viele Menschen gleichzeitig zu senden.

Feuerwehr-Sirenen im Stadtgebiet

Wer eine der beiden Warn-Apps Nina oder Katwarn installiert hat, wird auch darüber angefunkt. Die Entwarnung 10.45 Uhr erfolgt ebenfalls über diese Kanäle. Neu ist, dass der Dienst Cell Broadcast ebenfalls eine Entwarnung schicken kann.

Im Gebiet der Stadt Frankenthal löst die Feuerwehr parallel Sirenen aus, um auf den Probealarm aufmerksam zu machen. Auch hier gibt es 45 Minuten später eine Entwarnung. Die Feuerwehr setzt zusätzlich eine mobile Sirene ein, die als Ausfallreserve vorgesehen ist.

Laut wird es auch im Frankenthaler Umland. In Bobenheim-Roxheim werden die Sirenen im Gemeindegebiet ausgelöst. Die Gemeinde weist daraufhin, dass der Warnton etwa eine Minute lang auf- und abschwellend erklingt. Der Ton zur Entwarnung hingegen ist ein einminütiger durchgehender Heulton. Warnungen gleicher Art hat auch die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim über das Amtsblatt angekündigt.