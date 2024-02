Seit Jahresbeginn ist das rosafarbene Papier- durch eine digitale Alternative abgelöst. Versicherte erhalten verschreibungspflichtige Arzneimittel nur noch per E-Rezept und können dieses mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte, per App oder mittels Papierausdruck einlösen. Doch wie kann das E-Rezept mit der Versichertenkarte eingelöst werden? Wie kann es in der E-Rezept-App verwaltet und an die gewünschte Apotheke gesendet werden? Woher bekomme ich meine Zugangsdaten? Unterstützung bei diesen und weiteren Fragen geben die Frankenthaler Digital-Botschafter am Dienstag, 6. Februar, 12 Uhr, in der Stadtbücherei, Welschgasse 11. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig.

Regelmäßig jeden Dienstag von 12 bis 15 Uhr bieten die Digital-Botschafter außerdem eine Computer-, Tablet- und Smartphone-Sprechstunde in der Stadtbücherei an. Besucher bekommen dort Hilfestellung bei der Bedienung von Endgeräten sowie Auskunft zu Einstellungen, Datensicherheit und Programmen. Eigene Geräte sollen, wenn möglich, mitgebracht werden. Kontakt und Rückfragen über digibo.oriwol@aol.com.