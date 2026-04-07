Frankenthal Wie man der Asiatischen Tigermücke Herr wird
Nachdem im Jahr 2024 auf dem Hauptfriedhof vereinzelt Exemplare nachgewiesen wurden, ruft die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) alle Bürgerinnen und Bürger zu erhöhter Aufmerksamkeit und eigenverantwortlichem Handeln auf.
Die Asiatische Tigermücke gilt als besonders aggressiv und kann sich bei günstigen Bedingungen rasch vermehren. Zudem besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Übertragung von Krankheitserregern. Auch wenn das aktuelle Vorkommen in Frankenthal bislang gering ist, sind frühzeitige Präventionsmaßnahmen entscheidend, um eine Ausbreitung zu verhindern.
Die Stadt bittet die Bevölkerung, mögliche Tigermückenfunde zu melden. Da eine Verwechslung mit anderen Stechmückenarten möglich ist, sind eindeutige Nachweise erforderlich. Hierfür empfiehlt die Kabs, die Mücke vorsichtig einzufangen oder möglichst unbeschädigt zu erschlagen. Eine lebend gefangene Mücke sollte für etwa 20 Minuten in einem Gefrierfach abgetötet werden, zudem sollten Fotos aus verschiedenen Perspektiven (von oben, vorne, Beine) angefertigt werden und
Merkmale der Tigermücke
Typische Merkmale der Asiatischen Tigermücke sind ein weißer Längsstreifen auf Kopf und Rücken, weiße Spitzen an den Tastern sowie weiß gefärbte Enden am hintersten Beinpaar. Darüber hinaus ist die Tigermücke im Gegensatz zu vielen heimischen Arten tagaktiv und sehr angriffslustig.
Die wirksamste Maßnahme zur Bekämpfung der Tigermücke ist laut Kabs die Vermeidung von Brutstätten. Bereits kleinste Wasseransammlungen können zur Entwicklung der Larven ausreichen. Innerhalb weniger Tage entstehen daraus neue Mücken. Die Kabs und die Stadtverwaltung empfehlen daher insbesondere von April bis Oktober Wasseransammlungen konsequent vermeiden,
Bti-Tabletten bei Verwaltung erhältlich
Falls sich Wasseransammlungen nicht vollständig vermeiden lassen, können diese auch mit sogenannten Bti-Tabletten behandelt werden. Dieses biologische Mittel wirkt gezielt gegen Mückenlarven und ist für Menschen, Haustiere sowie andere Tiere unbedenklich. Die Tabletten sind für Bürgerinnen und Bürger kostenfrei im Rathaus, Empfang, sowie bei der Stadtverwaltung, Neumayerring 72, Zimmer 2.18, erhältlich. Weiter weisen Stadt und Kabs darauf hin, dass auch Tigermückeneier bereits vor dem Schlüpfen entfernt werden können. Diese haften häufig an den Innenwänden von Behältern. Eine Behandlung mit heißem Wasser (mindestens 60 Grad) oder gründliches Ausbürsten kann die Eier zuverlässig beseitigen.
Die ursprünglich aus Südostasien stammende Tigermücke hat sich durch den internationalen Reise- und Warenverkehr weltweit verbreitet und findet zunehmend auch in Deutschland geeignete Lebensbedingungen. Besonders in klimatisch begünstigten Regionen kann sie sich stark ausbreiten. Neben der Belästigung durch ihre aggressiven Stiche stellt sie auch ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar, da sie Viren wie Dengue-, Zika-, Chikungunya- oder West-Nil-Virus übertragen kann. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Mücke zuvor eine infizierte Person gestochen hat.
Noch Fragen?
Weitere Informationen sind auf der Website der Kabs unter www.kabsev.de oder auf www.frankenthal.de/tiere abrufbar.