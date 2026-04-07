Mit steigenden Temperaturen beginnt auch in Frankenthal die Saison der Asiatischen Tigermücke. Wie man dem Problem-Insekt am ehesten Herr wird.

Nachdem im Jahr 2024 auf dem Hauptfriedhof vereinzelt Exemplare nachgewiesen wurden, ruft die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) alle Bürgerinnen und Bürger zu erhöhter Aufmerksamkeit und eigenverantwortlichem Handeln auf.

Die Asiatische Tigermücke gilt als besonders aggressiv und kann sich bei günstigen Bedingungen rasch vermehren. Zudem besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Übertragung von Krankheitserregern. Auch wenn das aktuelle Vorkommen in Frankenthal bislang gering ist, sind frühzeitige Präventionsmaßnahmen entscheidend, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Die Stadt bittet die Bevölkerung, mögliche Tigermückenfunde zu melden. Da eine Verwechslung mit anderen Stechmückenarten möglich ist, sind eindeutige Nachweise erforderlich. Hierfür empfiehlt die Kabs, die Mücke vorsichtig einzufangen oder möglichst unbeschädigt zu erschlagen. Eine lebend gefangene Mücke sollte für etwa 20 Minuten in einem Gefrierfach abgetötet werden, zudem sollten Fotos aus verschiedenen Perspektiven (von oben, vorne, Beine) angefertigt werden und

über das Meldeportal der Kabs (www.kabsev.de/stichts) eingesendet werden. Alternativ kann das Tier auch per Post an die Kabs in Speyer geschickt werden. Merkmale der Tigermücke Typische Merkmale der Asiatischen Tigermücke sind ein weißer Längsstreifen auf Kopf und Rücken, weiße Spitzen an den Tastern sowie weiß gefärbte Enden am hintersten Beinpaar. Darüber hinaus ist die Tigermücke im Gegensatz zu vielen heimischen Arten tagaktiv und sehr angriffslustig. Die wirksamste Maßnahme zur Bekämpfung der Tigermücke ist laut Kabs die Vermeidung von Brutstätten. Bereits kleinste Wasseransammlungen können zur Entwicklung der Larven ausreichen. Innerhalb weniger Tage entstehen daraus neue Mücken. Die Kabs und die Stadtverwaltung empfehlen daher insbesondere von April bis Oktober Wasseransammlungen konsequent vermeiden,