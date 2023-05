Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass Frankenthal für eine Verschönerung der Innenstadt Geld aus Mainz und Berlin bekommt, ist klar. Wie viel ist allerdings offen. Ideen, wie man die Städtebauförderung einsetzen könnte, gibt es einige.

Mehr Platz für Radfahrer, begrünte Wände und Dächer, Stellplätze in Innenhöfen, statt direkt an der Straße, mehr Bäume, weniger verschandelte Fassaden, einheitlicher Bodenbelag statt Asphaltflickenteppich: Es sind solche Schlagworte, mit denen Stadtplaner Thorsten Seifert die Visionen für eine lebenswertere Innenstadt umreißt. 17 Maßnahmen hat er in einem integrierten Stadtentwicklungskonzept definiert, das am Dienstag im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt wurde. Die wichtigsten Projekte dabei: der Umbau des Bahnhofsumfelds und des Zentralen Omnibusbahnhofs sowie die Generalsanierung des Erkenbert-Museums. Während es für diese beiden Vorhaben bereits Förderzusagen gibt, muss über weitere noch entschieden werden. Hier müsse man ausloten, wo „die Schmerzgrenze“ der Geldgeber liege. Klar ist: Bis Ende 2032 müssen alle Maßnahmen gebaut und abgerechnet sein

Damit die Verantwortlichen bei der Aufsichtsbehörde in Neustadt und im Innenministerium in Mainz überhaupt eine Vorstellung haben, wofür das Geld eingesetzt werden soll, hat Stadtplaner Seifert eine umfangreiche Bestandsaufnahme zusammengetragen. Für 396 Gebäude, 64 Straßenabschnitte und ein gutes Dutzend Blockinnenbereiche, also in zweiter und dritter Reihe bebaute Areale, hat er Informationen über baulichen Zustand, Lage, Nutzung und Sanierungsbedarf dokumentiert. Für ein rund 25 Hektar großes Gebiet von Wormser bis Speyerer Tor und zwischen Bahnhof und Carl-Theodor-Straße sind damit Schwächen und Potenziale festgehalten.

Pluspunkt: Viele wohnen im Zentrum

Hochverdichtet und geprägt von Nachkriegsarchitektur, so umschreibt der Planer die Frankenthaler City. Ihr großer Pluspunkt: Viele Menschen wohnen in der Innenstadt und beleben damit ihre Straßen, Cafés und Geschäfte. Ein Einzelhandel mit innenstadtrelevantem Sortiment und eine hohe Anzahl an Ärzten und Therapeuten, öffentlichen Einrichtungen und Serviceunternehmen, Freizeit- und Bildungseinrichtungen sorgen für zusätzliche Frequenz. Sorge bereitet dem Fachmann allerdings der Bereich