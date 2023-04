Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Klimawandel und Digitalisierung sind nicht unbedingt Schlagworte, die man mit Friedhöfen in Verbindung bringt. Damit die Anlagen in der Stadt und in den Vororten konkurrenzfähig bleiben und von Bürgern in ihrer Freizeit genutzt werden, will Frankenthal investieren.

Die Friedhöfe in Frankenthal als Orte der Trauer, aber auch der Begegnung und der Erholung für Bürger erhalten und fortentwickeln, nannte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) bei