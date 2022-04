Zweimal hintereinander ist die Hauptwasserleitung in der Hauptstraße in Großniedesheim gerissen. Nach einer Krisensitzung mit den Stadtwerken informiert Bürgermeister Michael Walther (SPD) über das weitere Vorgehen.

Die Leitung und der Rohrgraben sollen laut Walther komplett ersetzt werden. Bis Anfang Juni sollen die Schäden des ersten Rohrbruchs an der Kreuzung Beindersheimer Straße beseitigt werden, sodass der Verkehr wieder von und in Richtung Beindersheim und Heßheim fließen kann. Falls sich nicht auch noch eine Lösung für Pkw in Richtung Kleinniedesheim findet, wäre die Strecke erst nach Abschluss der Arbeiten im Bereich des zweiten Rohrbruchs wieder frei – voraussichtlich im August. Ein Problem: Es muss ein Mindestabstand zwischen neuer und alter Leitung eingehalten werden, sodass eventuell auch Gehweg aufgebrochen werden muss. Die Hauptstraße ist aber Schulweg und soll als solcher erhalten bleiben.

Sanierungskosten wohl über eine Million Euro

Ab August bis Jahresende soll dann zwischen Heppenheimer Straße und Wasserturm erneuert werden. Auch hier ist noch offen, wie der Zugang zum Friedhof sowie zu einem ansässigen Gewerbebetrieb per Auto möglich bleibt. Der letzte Abschnitt, Beindersheimer Straße bis Wasserwerk, steht 2023 auf dem Plan. Die Kosten für die Sanierung schätzt Walther bisher auf mehr als eine Million Euro.

Der Bürgermeister warnt davor, die gesperrten Bereiche oder die umliegenden Feldwege zu befahren. „Wer um eine Sperrung herum fährt, riskiert bei der unterspülten Straße sein Leben“, so Walther. Auf Wirtschaftswegen seien schon Leute stecken geblieben, die Polizei kontrolliere verstärkt. In Kleinniedesheim kommt es wegen der Umleitung des Busverkehrs zu Einschränkungen beim Parken in der Römerstraße, Freiherr-von-Gagern-Straße und der Straße Am Zimmerplatz. Wegen der Buslänge wird in den Kurven mehr Platz benötigt.