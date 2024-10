Die Frankenthaler Stadtverwaltung geht in Sachen Bürgerbeteiligung in die Offensive: Sie hat nicht nur den rege genutzten digitalen Mängelmelder einem Relaunch unterzogen. Mit Julia Gandyra kümmert sich seit dem Sommer eine eigene Mitarbeiterin gezielt um das Management eingehender Beschwerden und vermittelt zwischen Wünschenswertem in der Bevölkerung und Machbarem in der Verwaltung. Allein seit ihrem Amtsantritt sind über 100 Wünsche und Erwartungen auf der Plattform eingestellt worden. Wie Gandyra den Bürgerdialog über die Mangelverwaltung hinaus weiterentwickeln will, lesen Sie hier.