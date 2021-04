Heute kennt man ihn als Tenorsaxofonist, aber das war nicht das erste Instrument, das Andreas Degelow gespielt hat. Er gehört zur Stammbesetzung von Gödes Jazz Mags, der Session-Band im Gleis 4 und ist Mitbegründer der Frankenthaler IG Jazz. Für seinen musikalischen Werdegang ist eine Zeichentrickfigur mitverantwortlich.

Das erste Musikinstrument, das Degelow als kleiner Junge live erlebte, war die Hammondorgel, die sein Vater spielte. Und das fand er „gigantisch gut“. Sein Vater spielte querbeet, darunter auch einige Jazz-Standards. Die Mutter zog mit ihm von Heidelberg nach Ludwigshafen. Mit etwa sechs Jahren bekam er eine eigene Orgel und Unterricht. „Ich habe nicht gern Noten gelesen und das Meiste nach Gehör gemacht“, sagt der 51-Jährige rückblickend.

Mixtapes auf Kassetten erstellt

Nach dem Umzug nach Handschuhsheim bei Heidelberg lernte Degelow einen Schulfreund kennen, der Saxofon spielte. Für Jazz habe er sich damals noch nicht interessiert. Die zwei Freunde hörten Radio und nahmen Musik, die ihnen gefiel, auf Kassetten auf. Zu der Zeit – er war etwa 14 Jahre alt – hörte er zum ersten Mal die bekannte Melodie aus „Pink Panther“. Die Musik von Henri Mancini kennt fast jeder. Ursprünglich geschrieben war der Titel für die Filmkomödien, in denen Peter Sellers Inspektor Clouseau spielt. Später gab es in Deutschland eine Trickfilmserie mit Paulchen Panther, die ebenfalls dieses Stück verwendete.

Das berühmte Thema spielte Plas Johnson 1963 auf dem Tenorsaxofon. „Der Hammer!“, habe sich Degelow damals gedacht und fand den bluesigen Sound „genial“. Sein Schulfreund war schon im Handschuhsheimer Orchesterverein. Da ging Degelow dann auch hin, um Saxofon zu spielen. Er spielte die Blasmusik, die das Vereinsorchester machte, mit. Allerdings verlor er nach einigen Jahren die Lust daran: „Die Lehrer brachten immer nur neue Noten und ich hatte das zu spielen. Das wurde mir langweilig.“

Aufzeichnung fürs Live-Album

Nach dem Abitur zog er nach Ludwigshafen, um Wirtschaft zu studieren. Er wollte wieder Saxofon spielen. Jemand empfahl ihm Christian „Christl“ Marley. Der spielte Baritonsaxofon in der Mardi-Grass-Band. „Wir spielen heute Abend im Capitol, komm’ doch vorbei“, habe Marley ihm gesagt. Das war 1995 und der Abend, an dem die Band ihr Live-Album aufzeichnete. Degelow war sehr beeindruckt. „Was die da auf der Bühne gemacht haben – Wahnsinn!“ Die Motivation war wieder da. Etwa um diese Zeit entdeckte Degelow auch die Platte, die für ihn als Tenorsaxofonist zum wichtigsten Impuls in Sachen Sound und Spielweise wurde: Getz/Gilberto featuring Antonio Carlos Jobim.

Das Album erschien 1963 bei Verve, zu hören sind Tenorsaxofonist Stan Getz und sechs Kompositionen des Bossa-Nova-Großmeisters Antonio Carlos Jobim, darunter die wohl berühmteste Version von „The Girl From Ipanema“. Getz wurde in den 40er-Jahren in der Big Band von Woody Herman für seinen außergewöhnlichen Sound und seine Melodik bekannt. In der folgenden Zeit wurde er ein wichtiger Protagonist des Cool Jazz. Doch die größte Wirkung entwickelte er als der US-Jazzer, der die Latin-Musik dem nordamerikanischen Publikum vorstellte. 1961 war Getz für das US-Außenministerium auf einer Brasilien-Tour, wo er mit Gitarrist Charlie Byrd brasilianische Samba und Bossa kennenlernte. Die beiden veröffentlichten 1962 „Jazz Samba“ und feierten große Erfolge.

Fett und laut

„Ich fand seinen Sound unglaublich lebendig“, sagt Degelow heute. „Getz hat einen Ton mit ganz viel Luft, kann in den Höhen auch ganz spitz und klar klingen, fährt das aber immer wieder herunter“, beschreibt er die Musik. Aber nicht nur der Klang, auch die Melodik von Getz' Improvisationen habe ihn beeindruckt. „Viele Tenoristen wollen fett und durchdringend und laut klingen, Getz dagegen wirkt immer geschmackvoll und zurückhaltend“, meint Degelow.

Diesen Sound und Stil nachzuempfinden, sei nicht einfach. „Ich hatte damals keine Idee, wie ich rangehen sollte.“ Degelow war motiviert, spielte in verschiedenen kleinen Besetzungen und in der Frankenthaler Soulband BASIS (Brothers and Sisters in Soul). Marley empfahl ihn dann an Gary Fuhrmann, der damals gerade seinen Abschluss als Diplom-Jazzer in der Tasche hatte. Heute arbeitet Degelow als Steuerberater. „Hätte ich damals mehr gewusst und gekonnt, hätte ich vielleicht auch Musik studiert“, meint er. Aber er ließ sich überzeugen, „was Bodenständiges“ zu lernen. Heute spielt er bei den Jazz Mags, der Bluelight Big Band und startet gerade eine Band, die im Stil der Crusaders spielen wird.