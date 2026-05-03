(Stroh)-Hut ab für diese Marketing-Idee: Die Stadt nutzte die „First Saturday“-Aktion als Ouvertüre für das kommende Strohhutfest und präsentierte das neue Buttonmotiv.

Im Juli 2025 startete die Frankenthaler „First Saturday“-Aktion. Das Konzept dahinter: jeweils am ersten Samstag eines Monats die Innenstadt zu beleben – mit Aktionen auf den Straßen und in Geschäften, gekoppelt mit zwei kostenlosen Stunden in den örtlichen Parkhäusern, Synergien mit Festen wie Frühjahrsmarkt und Street-Food-Festival inklusive. An diesem ersten Mai-Samstag soll nun das größte Straßenfest der Pfalz im Mittelpunkt stehen. Eine naheliegende Idee, schließlich ist es der letzte „First Saturday“-Termin vor dem Strohhutfest, das am 4. Juni beginnt.

Begehrtes Sammlerstück: Christine Pospiech zeigt ihr Kunstwerk, das den diesjährigen Strohhutfest-Button zieren wird. Foto: Klaudia Toussaint

Auf dem Rathausplatz füllen sich die Liegestühle, 50 an der Zahl. Die waren im vergangenen Sommer umrahmt von Palmenkübeln, was zwar nicht für Schatten sorgte, aber für mediterranes Flair. Statt Palmen gibt’s nun was auf die Ohren: Tech-House von den DJs Giucy und Kasa. Die beiden Mannheimer beschallen den Platz mit einem entspannten Mix aus Techno- und House-Musik. Noch schallen die Beats aus den Boxen in zahmem Piano. Gegen Abend dürfen die Discjockeys aufdrehen bis zum wilden Fortissimo – für Open-Air-Feeling, das akustisch auf das Strohhutfest einstimmt.

Ein Hauch von Kurzurlaub am Meer

Die Liegestühle stammen von Denizhan Ortakoglu. Der Edigheimer betreibt seit dem Vorjahr in den Sommermonaten die Beachbar im Strandbad und kommt am Getränkeausschank kaum hinterher – die Sonne macht durstig. Erstmals hat der findige Jungunternehmer auch den Rathausbrunnen mit Strandstühlen bestückt. Bei rund 25 Grad lässt es sich hier gut aushalten. Ein Hauch von Kurzurlaub am Meer: Kinder plantschen im sprudelnden Wasser und lutschen die erfrischenden Kugeln aus dem Eiswagen von Gianluca Assenza, während die Eltern die Seele baumeln lassen.

Kristina (links) und Janina Vukelic vom Lambsheimer Graze Club servieren auf dem Rathausplatz mediterrane Gaumenfreuden. Foto: Klaudia Toussaint

Zwei Seniorinnen lassen sich erfreut nieder. Vom „First Saturday“ haben sie nicht gewusst. „Wir sind ganz zufällig vorbeigekommen. Das ist ja wie ein kleines Sommerfest im Urlaub, ein toller Treffpunkt für ältere alleinstehende Leute“, lobt Simona Djaouchi aus Flomersheim. Ihre Frankenthaler Freundin Marion Sommer ergänzt: „Ein so schöner Platz – nett, dass er gut genutzt wird, das sollte ruhig öfter passieren.“

Neben dem Brunnen stehen zwei Pavillons. Die Auslage erfreut die Besucher. Die emsigen Beindersheimer Hobbykünstler haben lustige Schorlehalter gehäkelt und kleben glitzernde Tattoos auf die nackte Haut – Dubbegläser und kleine Hüte. Kirsten Zimmermann, die den losen Verbund der Kreativen seit zehn Jahren anführt, zaubert ein goldenes Glasmotiv auf die Schulter von Nadin Hofmeister. Diese ist begeistert vom „First Saturday“: „Man bekommt einen Vorgeschmack vom Strohhutfest“, sagt Hofmeister.

Vorfreude auf das Straßenfest: Kirsten Zimmermann von den Beindersheimer Hobbykünstlern zaubert Nadin Hofmeister ein goldenes Dubbeglas auf den Arm. Foto: Klaudia Toussaint

Vor dem Rathaus versammelt sich eine Menschenmenge. Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) und 15 ehemalige Strohhut-Missen plus die amtierende Miss Larissa Kießling machen es spannend und zählen den Countdown von zehn runter. Vom ersten Stock entrollt sich ein Plakat. Handys werden gezückt, Applaus brandet auf. Auf vier Quadratmetern erscheint erstmals das Motiv, das die kleinen Ansteckplaketten vom Strohhutfest 2026 zieren wird: das Wormser Tor, über dem wie eine runde Blüte das Riesenrad leuchtet. Die Streben zu den Gondeln sind farbig gefüllt, sodass man den Eindruck einer bunt strahlenden Sonne hat.

„Originell und identitätsstiftend“

Etwas verlegen steht die Macherin des Kunstwerks vor der Menge. Christine Pospiech, die sich mit ihrem Entwurf gegen 63 Vorschläge durchgesetzt hat, ist Fallmanagerin im Jobcenter Mannheim und gebürtige Frankenthalerin. „Ich bin mit meiner Familie jedes Jahr auf dem Strohhutfest und drehe dabei mindestens eine Runde auf dem Riesenrad“, sagt die Gewinnerin. „ Frankenthal ist mein Zuhause. Ich wollte meinen Beitrag dazu leisten – mit etwas Buntem, das Vielfalt und Gemeinschaft zeigt und zum Fest passt.“

Abseits des Trubels: Urlaubsgefühle am Rathausbrunnen. Foto: Klaudia Toussaint

Der OB lobt das Motiv als „originell und identitätsstiftend“ und kündigt an, dass der offizielle Button für das 51. Strohhutfest ab dem 26. Mai in einer Auflage von 15.000 verkauft wird. Kießling fügt hinzu: „Ich hatte Gänsehaut, als das Plakat enthüllt wurde. Ein tolles Motiv und ein einmaliger Blick auf unser Wahrzeichen, das Wormser Tor.“

Sie sei „überwältigt“ und habe nicht gewusst, dass die Auflagenhöhe und die Zahl der Bewerber beim Gestaltungswettbewerb so groß sei, gesteht Pospiech gegenüber der RHEINPFALZ. Sie berichtet, wie das Bild entstanden ist: Beim letzten Strohhutfest habe sie das Tor mit dem Riesenrad fotografiert und die Aufnahme dann mit einem Grafikprogramm bearbeitet. Neben ihr steht Tochter Ella. Die Zehnjährige findet es „cool“, dass ihre Mutter jetzt berühmt ist, und erzählt, dass auch sie zum Fest beiträgt: „Ich bin in der Dance Factory und tanze jedes Jahr beim Kinder-Strohhutfest.“

Der Rathausplatz verwandelt sich bei Kaiserwetter in eine Sommerlounge. Foto: Wirtschaftsförderung der Stadt Frankenthal/oho

Wer die Buttons der vergangenen Jahre besichtigen möchte, unternimmt einen Schaufensterbummel – in einigen Auslagen sind die Motive auf Keilrahmen montiert. Auch Betten Lang in der Schnurgasse beteiligt sich an der Ausstellung, mit der Plakette von 2016. Zudem ist für das Fachgeschäft für Betten ein großer Tag: Gefeiert wird die Wiedereröffnung, nach Renovierung und Erweiterung um zwei Räume. Unter den Gratulanten sind zwei Stammkunden aus Großkarlbach. Erkki und Linda Lander erinnern sich mit Blick auf die Plakette an ein Strohhutfest, das ihr Leben verändern sollte: Beim Fest 1993 lernte sich das Paar kennen.