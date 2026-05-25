In einer stillgelegten Bushaltestelle im Nordend wird gelesen, getauscht und geplaudert. Die Idee stammt von Gertrud Emming.

Im Nordend gibt es seit rund drei Jahren eine besondere „Buch-Haltestelle“, die regelmäßig zum Lesen, Tauschen und Plauschen genutzt wird. Die Idee dazu hatte Gertrud Emming bereits 2021: Aus einer stillgelegten Bushaltestelle in der Wilhelm-Hauff-Straße sollte ein Treffpunkt für Bücherfreunde werden.

Bevor das Projekt starten konnte, musste allerdings zunächst geklärt werden, ob die Stadt Eigentümerin der ehemaligen Haltestelle ist und die Nutzung genehmigen kann. Mit Unterstützung des Frankenthaler Seniorenbeirats gelang schließlich die Umsetzung.

Gertrud Emming ist vielen Frankenthalern durch ihre 14-jährige Mitgliedschaft im Seniorenbeirat bekannt. Meist sieht man die 75-Jährige mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Ihr großes Hobby ist das Lesen – und die überdachte Haltestelle mit Sitzbank erwies sich als idealer Ort für ihr Vorhaben.

Inzwischen mehrere Stammgäste

Der Wunsch, über Bücher auch Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, hat sich inzwischen erfüllt. Jeden Mittwoch von 15 bis 15.45 Uhr ist Emming vor Ort und bringt eine Bücherkiste mit 20 bis 30 Titeln mit, in denen Besucher stöbern können. Auch außerhalb dieser Zeiten dürfen Bücher gebracht oder mitgenommen werden. Dann stehen allerdings meist nur etwa zehn Bücher bereit.

Ursprünglich wollte Emming ein Regal aufstellen, entschied sich jedoch bewusst dagegen. „Mit der Bücherkiste kommt man leichter ins Gespräch“, sagt sie. Inzwischen gibt es mehrere Stammgäste, die regelmäßig vorbeikommen. Viele stammen aus dem Nordend oder aus Mörsch, manche aber auch aus der Innenstadt.

Möglicherweise liegt das auch an der Lage der Haltestelle: Viele Radfahrer nutzen die ruhig gelegene Wilhelm-Hauff-Straße und entdecken dabei die kleine Bücherecke. Besonders mittwochs ergeben sich beim Stöbern oft längere Gespräche. Einige Besucher kennen sich inzwischen gut. Auch eine Rollstuhlfahrerin komme regelmäßig vorbei und freue sich über das Angebot, berichtet Emming.

Hätte gerne mehr dekoriert

Eigentlich hätte sie die Haltestelle gern noch etwas dekoriert – etwa mit passenden Plakaten oder Graffiti zum Thema Lesen. Doch mehrfach wurden Hinweise oder Plakate abgerissen. Einmal landete sogar die komplette Bücherauswahl in einer Mülltüte neben der Haltestelle. Verständnis dafür hat Emming nicht, denn viele andere Menschen freuten sich über die kostenlose „Ausleihe“.

Immer wieder legen Passanten auch selbst ausgelesene Bücher oder Kinderbücher dort ab. Wenn die Bücher noch in gutem Zustand sind, sortiert Emming sie ein. „Ich betreue die Bücherecke gern und freue mich, dass sie so gut angenommen wird“, sagt die gebürtige Münsterländerin, die heute in Frankenthal lebt.

Zur Pflege der kleinen Haltestellen-Bibliothek gehört für sie auch, gelegentlich die Wände zu reinigen oder beschädigte Hinweisschilder zu erneuern. Außerdem freut sie sich, dass mehrere ehemalige Nordend-Haltestellen inzwischen wieder vom Ruftaxi angefahren werden. Vielleicht entdecke dadurch auch der eine oder andere Fahrgast die kleine Bücherecke.

Der nächste Tausch- und Plauschtag findet am Mittwoch, 27. Mai, um 15 Uhr statt.