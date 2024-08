Um zu dokumentieren, welche Aufgaben der Pfälzische Verein für Soziale Rechtspflege Vorderpfalz mit seinen Gesellschaften übernimmt, braucht es ein eng bedrucktes Din-A-4-Diagramm. Zu justiznahen Diensten wie dem Täter-Opfer-Ausgleich sind in den knapp 70 Jahren des Vereinsbestehens etliche Angebote in der Jugend- und Familienhilfe gekommen.

Inhaftierten Jugendlichen und Erwachsenen zu einer Arbeit oder einer Ausbildung zu verhelfen: Das war 1956 das Ziel des damals in Zweibrücken gegründeten Vereins. Weil die Justiz in der Folge immer weitere Dienstleistungen abgeben wollte, wuchs das Angebot schnell. Mitte der 1990er-Jahre gab es in jedem der vier Pfälzer Landgerichtsbezirke einen eigenen Verein für soziale Rechtspflege. Schon damals kam die Familien- und Jugendhilfe dazu, rekapituliert Roland Kern die Geschichte. Der frühere Beigeordnete der Stadt Speyer und langjährige Geschäftsführer des Flugplatzes Speyer-Ludwigshafen ist seit Ende 2023 ehrenamtlicher Aufsichtsratsvorsitzender. Das Amt hat Kern von Lothar Liebig, dem ehemaligen Leitenden Oberstaatsanwalt in Frankenthal, übernommen.

Dass der Vorderpfälzer Verein heute eine für Außenstehende komplizierte Organisationsstruktur hat, liegt an dem immer breiter gewordenen Angebot. Weil das mit den vorhandenen Kräften kaum noch zu stemmen gewesen sei, habe man die Ambulante Jugend- und Familienhilfe in eine gemeinnützige GmbH namens 3bV ausgelagert. „3bV steht für beraten-begleiten-befähigen Vorderpfalz“, erläutert Stefan Streitel. Seit 1996 arbeitet er beim Pfälzischen Verein für Soziale Rechtspflege, seit dem Frühjahr 2020 ist der Diplom-Sozialarbeiter in Personalunion Geschäftsführer der gGmbH und Vorstand des Vereins. Unter einem gemeinsamen Dach decken beide Bereiche eine ganze Palette an Angeboten in der Region ab. Dazu gehören auch Betreutes Wohnen für Strafentlassene und junge Obdachlose.

Täter und Opfer im Dialog

Wenn jugendliche Straftäter in der Vorderpfalz zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden, dann läuft die Vermittlung in der Regel über den Verein, der seinen Sitz im Haus des Jugendrechts in Ludwigshafen und Büros in Frankenthal als Außenstelle hat. Finanziert wird diese Arbeit, die eigentlich Aufgabe der Justiz wäre, über Bußgelder und Geldstrafen. Gleiches gilt für den Täter-Opfer-Ausgleich. Er bietet Streitparteien die Möglichkeit, im Gespräch zu einer Einigung zu kommen und so ein Verfahren abzukürzen oder ganz zu vermeiden. Häufig gehe es dabei um tätliche Übergriffe – „vom Hundebiss über Faustschläge bis hin zu schwerer Körperverletzung“, erläutert Bereichsleiter Marcus Schwörer. Der Jurist ist ausgebildeter Mediator in Strafsachen und seit 2018 für den Verein tätig. Für ihn ist der Täter-Opfer-Ausgleich eine „tolle Sache“, die in der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt sei. Fast 280 Täter habe man im Geschäftsjahr 2022 in solchen Dialogprozessen betreut. Die meisten kämen direkt über die Staatsanwaltschaft.

Mit fünf Mitarbeitern sind die Vermittlung in gemeinnützige Arbeit und der Täter-Opfer-Ausgleich der größte Bereich bei den justiznahen Dienstleistungen. Allerdings sind beide davon abhängig, dass Geldauflagen aus Prozessen auch tatsächlich gezahlt werden. Zahlungsmoral und Zahlungsfähigkeit hätten zuletzt stark abgenommen, sagt Schwörer. Nicht zuletzt deshalb entwickelt der Verein immer wieder Angebote, etwa Anti-Gewalt-Programme und Präventionsprojekte an Schulen, die von Geldauflagen unabhängig sind.

Kriminelle Karrieren verhindern

Sich immer wieder konzeptionell und personell weiterentwickeln zu müssen, um am Markt zu bestehen, das gilt auch für den Bereich Jugend- und Familienhilfe unter dem Dach der 3bV gGmbH. Hauptpartner und -geldgeber sind hier die Jugendämter der Vorderpfälzer Kommunen. Familienhilfe und Erziehungsbeistand sind die Angebote, die am häufigsten gefragt sind. Bei ersterem gehe es darum, Familien, etwa bei Schulproblemen, finanziellen Schwierigkeiten oder Sucht, über einen Zeitraum von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestmöglich zu unterstützen, erläutert Bereichsleiterin Yvonne Diago-Pfriem. Jungen Menschen Perspektiven eröffnen nach Straffälligkeit oder bei Schulverweigerern: Das ist der Fokus des Erziehungsbeistands.

Damit es im Idealfall erst gar nicht zu einer kriminellen Karriere bei Jugendlichen kommt, gibt es seit über zehn Jahren die Frühe Intervention. Das Ziel von Justiz, Polizei und Jugendämtern, die hier Hand in Hand mit dem Verein arbeiten: Straffällige unter 14 Jahren wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Die erzieherischen Gespräche zur Tat seien zwar freiwillig, würden aber aktuell gut angenommen, sagt Diago-Pfriem.

Mit Unterstützung zum Schulabschluss

Als ein Erfolgsprojekt kann die Flex-Schule gelten. Von aktuell fünf Teilnehmern, die in der Regelschule nicht mehr als beschulbar galten, haben im Sommer dank intensiver Eins-zu-eins-Betreuung vier ihren Hauptschulabschluss gemeistert. „Dieser Abschluss bleibt ihnen ihr Leben lang erhalten – und hat so einen hohen Nutzen für die Gesellschaft“, rechtfertigt der Vorstandsvorsitzende Kern diese, wie er sagt, „teure Maßnahme“. Sie ist für ihn eines von vielen Beispielen dafür, wie die beiden gemeinnützigen Träger unter dem Dach des Pfälzischen Vereins in der Vorderpfalz im Stillen einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren von Justiz und Gesellschaft leisten.

Noch Fragen?

Eine ausführliche Darstellung der Arbeit des Pfälzischen Vereins für Soziale Rechtspflege Vorderpfalz gibt es im Netz unter www.pfaelzischerverein.de. Wer sich ehrenamtlich einbringen oder den Verein finanziell unterstützen will, kann sich unter Telefon 0621 592961123 oder per E-Mail an streitel@pfaelzischerverein.de bei der Geschäftsführung melden.