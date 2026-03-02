Mit Verkostungen oder Aktionen bei verschiedenen Kirchengemeinden will der Weltladen Frankenthal verstärkt auf sich aufmerksam machen. Er braucht außerdem neue Helfer.

Einer der Gründe, warum in erster Linie Stammkunden beim Weltladen einkaufen, ist sicher seine versteckte Lage. Übersichtlich sind die Waren in dem großzügigen und hellen Ladengeschäft in der Sterngasse 14 präsentiert. „Laufkundschaft, die zufällig auf das Sortiment aufmerksam wird, fehlt uns“, analysiert Monika Freiberg.

Sie ist eine der etwa 20 ehrenamtlich tätigen Helferinnen, die sich um Ein- und Verkauf kümmern. Angelika Huber betreut neben dem Laden auch die Website. Um ein Schild, das von der Fußgängerzone im Bereich Speyerer Straße auf das Geschäft hinweist, wollte sich Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) noch kümmern, sagt Freiberg. „Bei unseren Aktionsständen mit dem Stadtmarketing oder in Kirchen stellen wir immer wieder fest, dass viele Menschen nicht wissen, dass auch Frankenthal über einen Weltladen verfügt“, sagt Freiberg. Das findet sie schade, denn seit dem Jahr 2017 sei Frankenthal Fair-Trade-Stadt.

„Kostensteigerung aufgrund der aktuellen Weltsituation“

Angefangen hat alles 1986 auf dem Weihnachtsmarkt. Dort wurde ein erster Stand aufgebaut, nur drei Jahre später der Verein Partnerschaft Dritte Welt Frankenthal als Träger gegründet. 1992 eröffnete der erste Laden in der Schnurgasse 20, mit den „Grünen“ als Untermieter. Die blieben dem Verein auch beim Umzug in die größeren Räume im Jahr 2007 in die Sterngasse treu.

„Corona hat einen ersten Schnitt verursacht. Der zweite, der uns zu schaffen gemacht hat, war die Kostensteigerung aufgrund der aktuellen Weltsituation“, blickt Freiberg zurück. „Wobei die Stammkunden auch diese Phasen mitgemacht haben“, sagt sie. Vor etwa zwei Jahren haben sich Kaffee- und Kakaobohnen deutlich verteuert. „Inzwischen bewegen sich die Umsätze in etwa im gleichen Rahmen wie im Vorjahr, dürften aber gerne mehr werden“, findet Freiberg. Weine und Secco von der Lebenshilfe Bad Dürkheim seien auch im Sortiment, informiert Renate Kuhlmann. Auch sie ist seit vielen Jahren mit von der Partie.

In Kirchen sichtbarer werden

Um das Geschäft zukünftig bekannter zu machen, sind mehrere Aktionen geplant, bei denen beispielsweise Ware verkostet wird. Interessierte erhalten auf Wunsch Informationen rund um den Anbau und den Weg, den die Erzeugnisse nach Frankenthal nehmen. Im Februar gab es bereits eine Teeprobe. Weitere Verkostungen sind rund um Mangos, Gewürze oder Kaffee angedacht. Der Weltladentag, vom Dachverband ausgehend, befasst sich dieses Jahr mit dem Thema Früchte, die Veranstaltung dazu ist im Mai geplant.

Das Faire Frühstück in Kooperation mit der Stadtbibliothek ist eine feste Größe im Kalender, genau wie die Teilnahme bei den Kulturveranstaltungen der Stadt. Die Mitglieder wollen sich außerdem in Kirchen sichtbar machen. „Neue Helfer werden gerne gesehen. Sie dürfen ruhig jünger sein“, sagt Freiberg. Jeder dürfe sich im Verein nach seinen Vorlieben einbringen.

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit hat, kann sich beim Vorsitzenden Ralf Zeeb oder im Laden melden.

Im Netz

weltladen-frankenthal.de