Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei manchen Anschaffungen kommt die Frankenthaler Stadtklinik an ihre finanziellen Grenzen. In diesem Fall hilft der Förderverein, der in den vergangenen Jahren eine Palliativstation und mehrere technische Geräte finanziert hat. Doch es gibt auch Dinge, die der Verein aus Prinzip nicht bezahlt.

Eine sechsstellige Summe hat der Förderverein laut seinem Vorsitzenden und Gründungsmitglied Claus Lang im Lauf der Jahre in die Stadtklinik investiert – unter anderem in einen Roboter für