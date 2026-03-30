Im Wertstoffcenter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) gelten ab 1. April einheitliche Öffnungszeiten. Mittwochs ist dann, anders als bisher, ganzjährig geöffnet.

Angeliefert werden kann im Frankenthaler Starenweg danach künftig freitags von 13 bis 16.30 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Wegen der in den Wintermonaten früher einsetzenden Dunkelheit bedarf es einer stärkeren Ausleuchtung des Betriebsgeländes, um den Bestimmungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden. Gegenüber dem bisherigen Sommerbetrieb wurde die Öffnungszeit am Samstag um eineinhalb Stunden, am Freitag um eine halbe Stunde gekappt.

Der EWF hat die Anlieferzeiten analysiert und dabei festgestellt, dass in der jeweils letzten Öffnungsstunde nur noch zehn bis 15 Prozent der Tagesgesamtmenge an Wertstoffen abgegeben werden. Mehr als 90 Prozent der gebührenpflichtigen Anlieferungen werden in den ersten eineinhalb Stunden registriert. Am wenigsten genutzt wird der Mittwoch, an dem durchschnittlich 55 Bürger das Wertstoffcenter aufsuchen, an Samstagen sind es annähernd 80 Anlieferungen.

Einjährige Testphase

Die Kostenseite wird sich durch die vereinheitlichten Öffnungszeiten nur unwesentlich ändern. Rund 180.000 Euro pro Jahr lässt sich der EWF den Betrieb des Wertstoffcenters kosten.

Eine auf ein Jahr befristete Testphase soll zeigen, ob sich die Änderung bewährt. Im Betriebsausschuss kündigte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) eine Überprüfung nach wirtschaftlichen und betriebsorganisatorischen Parametern an. Als Grundlage soll eine Anlieferstatistik dienen, die ab April vom Kassenpersonal geführt wird.

Bewährt hat sich bereits nach kurzer Zeit das im Wertstoffcenter installierte Tauschregal. „Es wird sehr gut angenommen und intensiv genutzt“, informierte Knöppel den Ausschuss. Betreut wird es aktuell von zwei ehrenamtlichen Helfern. Für den Mittwoch konnte noch niemand gefunden werden, sodass EWF-Mitarbeiter die Aufgabe übernehmen.

Betreuung ist notwendig

Eine durchgehende Betreuung des Tauschregals hat sich als dringend notwendig erwiesen. In unbeaufsichtigten Zeiten sei es nämlich vorgekommen, dass verbotene und beschädigte Gegenstände eingestellt wurden. Außerdem hätten einzelne regelmäßige Besucher Gegenstände mit potenziellem Wiederverkaufswert entnommen und das Regal anschließend ungeordnet hinterlassen, berichtete Knöppel.