Amazon Frankenthal hat „gut zu tun“. Johannes Weingärtner hat bei dieser Aussage nicht nur die Lieferungen an Kunden im Blick. Angesichts der Covid-19-Gefahr habe man seit Februar sehr viel Zeit und Geld für den vorbeugenden Schutz der Mitarbeiter aufgewandt, unterstreicht der Standortchef.

Vor rund zwei Jahren, am 6. August 2018, hat das Logistikzentrum „FRA7“ im Frankenthaler Gewerbegebiet Am Römig den Betrieb aufgenommen. Auf 80 Millionen Euro summierten sich nach Angaben des Online-Versandhändlers die Start-Investitionen. In dem Hallenareal mit einer Fläche von 88.000 Quadratmetern sind laut Amazon-Pressesprecher Thorsten Schwindhammer zurzeit „mehr als 1800“ feste Mitarbeiter beschäftigt. Dazu kommen „rund 300 Aushilfen, die wir während der Corona-Pandemie zusätzlich eingestellt haben“. In Summe sind das einige Beschäftigte mehr als im Jahresdurchschnitt 2019.

Beim Ortstermin mit der RHEINPFALZ kommt das große Thema der letzten Wochen gleich zur Sprache. Auf der Fußgängerbrücke, die den Parkplatz mit dem Haupteingang verbindet, hat sich Amazon-Mitarbeiterin Sarah Palmer postiert: Sie gibt Mund-Nasenschutz-Masken aus. Sie zu tragen, ist Pflicht „da, wo's Sinn macht“, erläutert Johannes Weingärtner. Sprich: Wer auf dem Betriebsgelände unterwegs ist, muss sich und andere schützen. Am Arbeitsplatz darf die Maske abgelegt werden, wenn ausreichend Abstand zu Nachbarn gehalten werden kann.

Schluss um 3.45 Uhr

Gearbeitet wird im Frankenthaler Logistikzentrum fast 20 Stunden am Tag. Für die ersten Mitarbeiter der Frühschicht beginne die Arbeit um 8.15 Uhr, erklärt der Standortchef. Um 19 Uhr übernimmt die Spätschicht; um 3.45 Uhr ist Schluss. Schlangenbildung zu vermeiden, mehr Wege für Ankommende und Gehende zu öffnen, damit ausreichend Abstand gehalten werden kann – das war ein wesentliches Ziel der Umstellungen, die seit März vorgenommen wurden.

Weingärtner und Schwindhammer deuten auf eine Fußgängerbrücke aus Metall, die vor dem Haupteingang aufgebaut wurde. Die sei für die Mitarbeiter gedacht, die per Bus kommen und wieder nach Hause fahren, erklären sie. In Zusammenarbeit mit den Trägern des Nahverkehrs habe man zudem „Extra-Busse organisiert“, um die Kapazität zu erhöhen, berichtet Weingärtner. Ein neues Tor im Eingangsbereich, ein zusätzlich ausgewiesener Weg am Rand des Betriebsgeländes und mehr Zebrastreifen im Hof dort, wo Waren verladen werden, sollen dazu beitragen, dass Fußgänger sich besser verteilen können. „Das hört sich einfach an“, sagt Weingärtner zu diesen Umstellungen; der Aufwand für Planung und Steuerung sei aber zum Teil „phänomenal groß“.

Temperaturkontrollen

Kameras, die auch die Körpertemperatur messen können, nehmen Ankommende im Eingangsbereich von der Decke herab ins Visier. „Wir waren eine der ersten Firmen, die flächendeckend Temperaturkontrollen eingeführt haben“, merkt Weingärtner dazu an. Ganz am Anfang habe man noch „manuell gemessen“. Schlage eine Kamera Alarm, folge bei dem Betroffenen eine zweite „Messung von Hand“. Dass es gerade bei Sommerhitze auch mal Fehlalarm geben könne, komme in Einzelfällen vor. Zur Frage, ob es nachgewiesene Covid-19-Infektionen bei Frankenthaler Mitarbeitern gegeben habe, sagt der Standortchef lediglich dies: „Es hat sich im Rahmen gehalten. Eine Zahl will ich nicht nennen.“

Pro Woche würden an die Mitarbeiter „mehr als 20.000 Schutzmasken verteilt“, erklärt Weingärtner. Jeder bekomme täglich zwei, damit er im Laufe des Tages wechseln könne. Auf den Gängen des Betriebs fallen die vielen Spinde auf, die jeweils mit Abstand platziert worden sind. Auch die habe man auseinandergezogen, damit der geforderte Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden könne, sagen die Sprecher des Unternehmens.

Größere Abstände

Größere Abstände zwischen Arbeitsstationen, weniger Besprechungen, bei denen Mitarbeiter auf begrenztem Raum zusammenkommen, regelmäßige Desinfektions-Durchgänge im Betrieb, fünf Minuten längere Pausenzeiten – diese und weitere Umstellungen sollen dem Infektionsschutz dienen.

Trennwände aus Plexiglas oder durchsichtigem Kunststoff setzt Amazon dort ein, wo der Mindestabstand schwer einzuhalten wäre. „Nicht super-perfekt, aber besser“ könne man den Ablauf damit gestalten, sagt Weingärtner beim Rundgang an einer Station, wo Waren verpackt werden – und merkt zudem an, dass „Plexiglas, das neue Gold“, kaum noch zu bekommen sei.

Kurzer Dienstweg

Dass alle Umstellungen „in sehr vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat“ und durchweg „auf dem kurzen Dienstweg“ umgesetzt worden seien, hebt Kristina Horch, Personalchefin des Betriebs in Frankenthal, besonders hervor. Von einer großen Gemeinschaftsleistung spricht Johannes Weingärtner: „Ich bin stolz, wie schnell wir in der Krise reagiert haben.“

Alle Veränderungen mussten kurzfristig bei laufendem Betrieb vorgenommen werden. Und dass die Leistungen des Versenders gerade auch während der sogenannten Lockdown-Phase ab März stark gefragt waren, lassen die Sprecher des Unternehmens erkennen, ohne sich auf Zahlen festlegen zu wollen. Zeitweise sei man gezwungen gewesen, „Artikel, die für Menschen eine höhere Priorität haben“, vorrangig zu behandeln, erklärt Thorsten Schwindhammer. Bei anderen Warengruppen hätten sich daher Lieferverzögerungen ergeben. Mittlerweile habe sich das wieder normalisiert.

In der Zeit der Hamsterkäufe war Toilettenpapier auch bei Amazon der Renner schlechthin: Nur Sekunden hätten zwischen dem Eingang neuer Ware und Lieferzusagen an Besteller gelegen, berichtet Johannes Weingärtner mit einem Schmunzeln. Stark gefragt waren neben Hygieneartikeln auch haltbare Lebensmittel (Konserven), Spielzeug und „alles fürs Home-Office“, also etwa Informationstechnik und Ohrhörer.

Neue Roboter

„Über zwei Millionen Euro“ hat Amazon nach Angaben von Pressesprecher Schwindhammer in neue Technik investiert. Waren, die bisher von den Beschäftigten über Aufzüge zwischen den einzelnen Stockwerken hin- und herbewegt wurden, können nun über eine maschinelle Förderspirale nach oben oder unten transportiert werden. Zwei neue große Greifroboter bringen Transportkisten auf die richtige Route bei der Einlagerung oder auf den Transportweg nach außen. 13 Millionen Artikel werden im Logistikzentrum vorgehalten.

Weitere Einstellungen

Mit mehr als 1800 festen Kräften und 300 Aushilfen hat Amazon Frankenthal die Personal-Obergrenze in diesem Jahr wohl noch nicht erreicht. Schon bald bewege man sich „Richtung Weihnachtsgeschäft“, sagt Standortchef Weingärtner, und da könne es dann weitere Einstellungen geben.

Zur Frage nach dem Verhältnis zwischen unbefristeten und Zeitverträgen sagt Weingärtner: Angestrebt werde ein Anteil von 75 bis 80 Prozent fester Verträge. Diese Quote habe man „noch nicht ganz“ erreicht. „Aber wir sind ein gutes Stück weitergekommen“, ergänzt Unternehmenssprecher Schwindhammer.

Spenden

„Engagement in der Region“ auch über Spenden zu zeigen – das ist Amazon wichtig. So hat das Unternehmen nach Angaben von Sprecher Schwindhammer bereits Bettwäsche im Wert von 2000 Euro für eine Unterkunft für Asylsuchende in Ludwigshafen-Oggersheim gespendet, 6000 Euro für die Tafel in Frankenthal und Lebensmittel im Wert von 1000 Euro für die Netzwerkhilfe Maxdorf.

Anfang August soll die Frankenthaler Tafel wieder mit 250 gefüllten Rucksäcken für bedürftige Schulkinder bedacht werden. Die Wichern-Werkstätten in Haßloch für Menschen mit Handicap unterstützt Amazon nach eigenen Angaben, indem das Unternehmen dort gegen Berechnung die Schutzmasken verpacken lässt, die dann an die eigenen Mitarbeiter ausgegeben werden.

Zur Sache: Umsätze steigen „überproportional’“

Die Amazon Logistik Frankenthal GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2019 (Januar bis Dezember) Erträge von 113,1 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern summierte sich auf drei Millionen Euro. Das weist der zum Handelsregister eingereichte Jahresabschluss aus, der im April 2020 veröffentlicht wurde. Zum Vergleich: Im Rumpfgeschäftsjahr 2018 (Betriebsstart im August) erwirtschaftete Amazon Frankenthal nach eigenen Angaben einen Umsatz von 53,9 Millionen Euro. Unterm Strich blieb ein Erlös nach Steuern von 997.000 Euro.

Mit 2033 Mitarbeitern im Jahresdurchschnitt schaffte es der Frankenthaler Betrieb nach eigener Einschätzung, „die Umsätze überproportional zum durchschnittlichen Wachstum der privaten Nachfrage zu steigern“. Die Eigenkapitalquote der GmbH, die als 100-prozentiges Tochterunterunternehmen der Amazon Europe Core SARL in Luxemburg arbeitet, lag bei sehr soliden 63,5 Prozent. Die Eigenkapitalrendite für 2019 wird mit 4,2 Prozent angegeben.

„Wir hatten gut zu tun, und wir haben gut zu tun“, sagt der Frankenthaler Geschäftsführer Johannes Weingärtner, angesprochen auf die Geschäftsentwicklung. Zu konkreten Zahlen will er nichts sagen.