Leon Stoiber will in 24 Stunden 140 Kilometer von Merzalben nach Frankenthal laufen. Sein Plan: pünktlich zum Strohhutfest einlaufen – dort, wo er sonst startet.

Wenn andere sich auf das Strohhutfest einstimmen, geht für Leon Stoiber die Tortur los. Am Mittwoch, 3. Juni, um 18 Uhr startet der 19-Jährige, der Frankenthaler im vergangenen Winter dazu gebracht hat bei nasskalten Temperaturen durch die Stadt zu joggen, seine bis dato wohl größte Herausforderung: Der Gründer des Frankenthaler Lauftreffs, der sich von einem Instagram-Post zu einer Gemeinschaft mit laut Stoiber 400 Mitgliedern entwickelt hat, will in 24 Stunden von Merzalben nach Frankenthal 140 Kilometer quer durch den Pfälzerwald joggen. Dabei sind 1500 Höhenmeter zu überwinden.

Am Donnerstag, 4. Juni, dem Eröffnungstag des Strohhutfests, will er spätestens um 18 Uhr am Strandbad eintreffen: dort, wo sein Lauftreff immer startet. „Damit schließt sich auch ein bisschen der Kreis“, sagt Stoiber. Die Idee zu dieser „Tour de Force“ (Kraftakt) durch den Pfälzerwald sei ihm während der regelmäßigen Läufe mit seiner Gemeinschaft durch Frankenthal gekommen. „Das Grundprinzip des Lauftreffs war ja, Leute zusammenzubringen und gemeinsam regelmäßig Sport zu machen. Was mich darüber hinaus aber immer fasziniert, sind Menschen, die sich keine Grenzen setzen, zeigen, was der Körper in der Lage ist, wegzustecken.“

„Irgendwann wird Müdigkeit ein Thema“

Der Red-Bull-Athlet und Ultramarathonläufer Arda Saatçi, der deutschlandweit gerade in den sozialen Medien eine große Resonanz erhält, ist da eine Inspiration für Stoiber. Der Start ist in Merzalben, weil „die Oma wohnt dort“, erklärt der 19-Jährige. Seine Großmutter ist auch ein fester Bestandteil des Projekts, Teil des Teams, das Leon bei seinem Lauf unterstützt. „Meine Eltern, meine Schwester und meine Freundin sind dabei, der Mann meiner Oma macht auch mit. Die werden alle in verschiedene Schichten eingeteilt, begleiten mich auf dem Fahrrad, damit die Versorgung mit Flüssigkeit und Verpflegung sichergestellt ist.“ Alle 20 Kilometer ist ein größerer Stopp geplant, wo Stoibers Großmutter und Mutter ihn mit Essen versorgen, darunter viele Kohlehydrate, Weißbrot, Erdnussbutter, Marmelade – schnell verfügbare Energie.

„Irgendwann wird auch die Müdigkeit ein Thema werden, ich starte um 18 Uhr und lauf dann durch die Nacht, das ist das, was ich auch besonders trainiert habe“, sagt Stoiber. Seine Trainingseinheiten sahen so aus, dass er seine Wohnung gegen 23 Uhr verlassen hat, zu einem Zehn-Kilometer-Lauf gestartet ist, danach wieder zurück in seine Wohnung kam, um schnell eine Banane, Reiswaffel oder einen Riegel zu essen, und dann die nächsten zehn Kilometer anzugehen. „Ich wollte so viel wie möglich simulieren, auch das nächtliche Essen, du musst dir ja dauernd eine Kleinigkeit zuführen“. Das alles wiederholte er fünfmal und schon hatte Stoiber morgens gegen 4.30 Uhr seine 50 Kilometer absolviert.

Ein Schmankerl für unterwegs

Wie viel Schlaf er bei seinem 24-Stunden-Lauf bekommen wird, könne er nicht abschätzen. Schlafen wird er auf jeden Fall im Auto seiner Mutter, das sei groß genug, aber er hat nur kurze „Napper“ (Nickerchen) geplant. „Das hängt in erster Linie davon ab, wie ich zeitlich dastehe.“ Seit sechs Monaten plant Stoiber, der als Personal-Trainer arbeitet, seine Challenge (Herausforderung), allein im vergangenen Monat hat er 310 Kilometer zur Vorbereitung zurückgelegt, insgesamt sind es 1600 Kilometer. Dazu gehörten auch Intervallläufe, um die Geschwindigkeit zu verbessern.

Dabei sieht sich Stoiber in erster Linie gar nicht als Läufer. Stoiber hat schon an zwei Hyrox-Turnieren (eine Kombination aus Laufen und Krafttraining) in Turin und Berlin teilgenommen. Aber jetzt steht erstmal der 24-Stunden-Lauf im Fokus. Für unterwegs hat er sich ein Schmankerl aufgehoben: Von Merzalben geht’s einmal quer durch den Pfälzerwald, aber danach macht Stoiber in Kaiserslautern einen kurzen Abstecher zum Betzenberg, um diesen einmal zu umrunden. „Das muss ich unbedingt machen, der FCK ist mein Jugendverein, meine Liebe“, sagt der „Pälzer Bu“. Nach diesem emotionalen Höhepunkt geht’s dann nach Frankenthal ans Strandbad, dort wo alles angefangen hat.

Lauf online verfolgen

Kurz hatte Stoiber die Hoffnung, am Donnerstag auf dem Strohhutfest einlaufen zu können „Das wär’ die Kirsche auf der Torte gewesen, aber nach Rücksprache mit der Pressestelle war klar, dass das aus sicherheitstechnischen Gründen nicht klappt. Und ich find’s auch gut, am Strandbad zu enden.“ Dort wird es vielleicht einen kleinen Empfang geben. Eventuell kommt der ein oder andere aus der Laufgruppe und sicherlich haben sich die Mutter und die Großmutter was einfallen lassen.

Wer Stoibers Lauf live verfolgen will, kann das über dessen Instagram-Kanal unter www.instagram.com/leon.stoiber. Am Mittwoch wird es ab 18 Uhr ein Live-Tracking mit seiner Uhr geben, deren Daten alle gepostet werden.