Die Hitze tut offenbar einigen Menschen nicht gut: Die Polizei meldet vom Samstag zwei Fälle, in denen Personen Einsatzkräften gegenüber ausfällig und handgreiflich geworden sind. Den Beamten zufolge wurde gegen 16.15 Uhr in der Eisenbahnstraße eine verdächtige Person gemeldet. Der Mann, ein 52-jähriger Ludwigshafener, sei zunächst zu Fuß geflüchtet, habe aber nach kurzer Verfolgung gestoppt werden können. Er sei „aggressiv und unkooperativ“ aufgetreten. Gegen das Anlegen von Handschellen wehrte er sich laut der Schilderung heftig. Nach Klärung seiner Identität und nachdem sich der Mann beruhigt hatte, sei er entlassen worden. Etwas später, gegen 20.30 Uhr, bekamen es erst Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes und dann Beamte der hiesigen Inspektion im Foltzring mit einem 30 Jahre alten, offenbar betrunkenen Frankenthaler zu tun. Auch er sei gefesselt worden, habe bei der Fahrt zur Wache allerdings die Polizisten beleidigt und in deren Richtung gespuckt. Dafür wurde er in Gewahrsam genommen. In beiden Fällen blieben die eingesetzten Kräfte laut Pressemitteilung der Behörde unverletzt.