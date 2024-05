Die Damen der TG Frankenthal haben durch den 2:1 (0:0)-Heimerfolg am Sonntag über den SC SAPO Frankfurt in der Regionalliga den Anschluss an das Mittelfeld geschafft und sich nach unten abgesetzt. Bereits am Samstag hatte das Team von Trainer Marc Beck gegen den 1. THC Hanau ein 2:2 (1:0) erreicht.

Die TG-Damen liegen bei noch vier ausstehenden Partien auf dem sechsten Tabellenrang der Neunerliga. Der Vorsprung auf den Ligasiebten Dürkheimer