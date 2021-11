Fast 10.000 Menschen aus 111 Nationen leben in Frankenthal. Wir wollen in diesem Advent wissen: Wie feiern die Christen unter Ihnen das Weihnachtsfest? Welche Bräuche und Rituale gibt es in ihrer Heimat? Welche Traditionen hat die Familie mit in die Pfalz gebracht? Was kommt an den Festtagen typischerweise auf den Tisch? Und wer bringt eigentlich wann die Geschenke? In der Serie „Weihnachten in aller Welt“ sollen Frankenthaler aus unterschiedlichen Ländern zu Wort kommen. Schreiben Sie uns kurz, aus welchem Land sie stammen und wie wir Sie telefonisch erreichen können. Die Lokalredaktion freut sich auf Ihre Nachricht bis Montag, 29. November, 13 Uhr, per E-Mail an redfra@rheinpfalz.de.