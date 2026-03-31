Im Ostpark-Bad gibt es ein neues Spielgerät: Eine Minirutsche. Die aufblasbare Rutsche, Modell „Wibit Splasher“, wird beim Spielenachmittag sonntags zwischen 14 und 17 Uhr zum Einsatz kommen, kündigen die Frankenthaler Bäderbetriebe an. Sie kann sowohl mitten im Becken als auch vom Beckenrand aus benutzt werden. Bei dem Spielenachmittag stehen in beiden Schwimmbecken Wasserspiele und Geräte bereit, die speziell auf die Bedürfnisse junger Badegäste abgestimmt sind.

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ostparkbad.de