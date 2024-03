Der Stadtelternausschuss (Stea) ist Ansprechpartner für Familien in 26 Betreuungseinrichtungen in Frankenthal. Sein Ziel: Eltern besser vernetzen. Dazu gibt es seit Kurzem eine Whatsapp-Gruppe.

Seit November 2023 ist Adrian Kuniss (37) neuer Stea-Vorsitzender, seine Stellvertreterin ist Christina Zieger (41). Kuniss ist Vater eines hörgeschädigten Kindes in der Kita des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation, Zieger Mutter einer Zweijährigen, die die Kita Ziegelhofweg besucht. Gemeinsam mit „einem starken Team“, wie beide sagen, wollen sie unter anderem die digitale Vernetzung der Kita-Eltern voranbringen. In einer neuen Whatsapp-Gruppe, für die in den Einrichtungen mit Plakaten geworben wird, können sich Mütter und Väter zu wichtigen Themen austauschen. Ziel ist es, einrichtungsübergreifende Probleme schnell zu erkennen und gegenüber den Trägern zur Sprache zu bringen. Zugleich sollen Eltern und deren Vertretungen von Ideen ihrer Kollegen profitieren können. Unter anderem plant der Stea außerdem eine Umfrage zur Zufriedenheit mit den Betreuungsangeboten.

Familienfest Ende April

Bei einem großen Kinderfest am 27. April, 10 bis 15 Uhr, auf dem Stephan-Cosacchi-Platz will der Stea Familien mit Zwei- bis Sechsjährigen auf das große, aber teils nicht so bekannte Angebot von Vereinen und Institutionen aufmerksam machen. Mit dabei sind neben den Kitas und deren Elternausschüssen unter anderem die städtische Musikschule, das Kulturzentrum Gleis4, viele Sportvereine und die Tanzschule TiF. Geplant sind ein Bühnenprogramm und Mitmachstationen. Der Erlös des Fests soll an das Frankenthaler Tiergehege gespendet werden. Ziel des Stea ist es, das Fest, das Julia Merdian und Mela Aydin federführend organisieren, jährlich zu veranstalten.

Ein ausführliches Interview mit dem Vorsitzenden des Stadtelternausschusses zur aktuellen Situation in Frankenthaler Kitas lesen Sie hier.