[aktualisiert 12.50 Uhr] Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntagmittag amtliche Wetterwarnungen vor starkem Gewitter für die Pfalz herausgegeben. Betroffen sind der Donnersbergkreis, Frankenthal, Ludwigshafen der Rhein-Pfalz-Kreis und der Kreis Bad Dürkheim in der Vorderpfalz; der Kreis Südliche Weinstraße, Teile der Südwestpfalz sowie die Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken in der Süd- und Westpfalz. Inzwischen gibt es auch Warnungen für die weitere Westpfalz: den Kreis und die Stadt Kaiserslautern sowie den Kreis Kusel.

Die Warnungen galten zunächst für die Mittagszeit bis 12.30 Uhr. Für die Vorder- und Südpfalz wurde die Gültigkeit auf 13 Uhr verlängert, für die Westpfalz auf 13.30 Uhr. Detaillierte Warninformationen des DWD finden Sie unter wettergefahren.de