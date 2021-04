Unbekannte haben in einer Parzelle der Kleingartenanlage am Westring nach Angaben der Polizei zwei Metalltüren des Häuschens aufgehebelt und aus dem Inneren der Hütte eine Kappsäge und einen Transportwagen gestohlen. Bemerkt und angezeigt wurde die Tat den Beamten zufolge vom Mieter der Parzelle am Sonntag, 4 April. Zeugenhinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.