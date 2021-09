Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen ist eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin aus Mannheim nach einem Unfall auf dem Westring am Mittwochmorgen. Laut Polizei war die junge Frau gegen 9 Uhr in Richtung Flomersheim unterwegs und musste auf Höhe der Fußgängerampel an der Einmündung Nelkenstraße verkehrsbedingt abbremsen. Ein 84-jährige Frankenthaler bemerkte das den Beamten zufolge zu spät und fuhr mit seinem Auto auf das Motorrad auf. Die Jugendliche stürzte infolge der Kollision zu Boden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs suchen die Ermittler Zeugen. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.