Der 9-jährige Geschädigte hielt sich am 15.09.2021, gegen 16.30 Uhr, auf dem Bolzplatz, seitlich des Westringes auf, als ein älterer Mann, etwa 70 bis 75 Jahre alt mit Oberlippenbart, mit seinem Hund, braun-weiß und mittelgroß, vermutlich ein Pudel, dort entlanglief. Hierbei war die Leine des Hundes so lang, dass dieser auf den Geschädigten zulief und ihn unvermittelt ins Bein biss. Der Neunjährige musste laut Pressemitteilung in ärztliche Behandlung. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.