Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in gleich mehrere Parzellen der Kleingartenanlage am Westring eingebrochen. „Durch die brachiale Vorgehensweise verursachten die Täter immensen Sachschaden an den Parzellen“, berichtete die Polizeiinspektion Frankenthal am Dienstag. Bislang hätten sich 21 Geschädigte bei der Inspektion gemeldet. Gestohlen wurden unter anderem Werkzeuge und eine Wasserpfeife. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen hierzu laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313 0 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.