Einen roten Roller mit gelber Front der Marke Rex haben unbekannte Täter nach Angaben der Polizei am Donnerstagvormittag vor einer Bankfiliale in der Westlichen Ringstraße gestohlen. Die Beamten nennen 11.15 bis 12.25 Uhr als mögliche Tatzeit. Hinweis an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.